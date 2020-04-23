Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

Украинские медики возвращаются из Италии: фото

Украинские медики возвращаются из Италии: фото
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Украинские врачи, которые отправились в Италию и оказывали помощь больным COVID-19, возвращаются на родину.

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию в Италии, в рамках которой помогали бороться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в городах Урбино и Пезаро.

Как сообщается в Facebook Посольства Украины в Италии, медики работали в больницах городов Пезаро и Урбино.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметили в дипломатическом ведомстве. Отмечается, что итальянцы высоко оценили помощь украинских медиков.

"Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей", - подчеркнули в посольстве.

В Италии украинцев поприветствовали песней (Видео)

Напомним, в начале апреля Украина направила в Италию группу медиков, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией.

6 апреля 20 украинских медиков, командированных в Италию, вышли на вахту в госпиталях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Врачи, Медики, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медгруз: На следующей неделе &quot;Мрия&quot; выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Медгруз: "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Олег Винник необычно перепел хит &quot;Шлепки&quot; (Видео)
Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь