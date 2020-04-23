Украинские медики возвращаются из Италии: фото

Новости мира:Украинские врачи, которые отправились в Италию и оказывали помощь больным COVID-19, возвращаются на родину.

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию в Италии, в рамках которой помогали бороться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в городах Урбино и Пезаро.

Как сообщается в Facebook Посольства Украины в Италии, медики работали в больницах городов Пезаро и Урбино.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметили в дипломатическом ведомстве. Отмечается, что итальянцы высоко оценили помощь украинских медиков.

"Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в начале апреля Украина направила в Италию группу медиков, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией.

6 апреля 20 украинских медиков, командированных в Италию, вышли на вахту в госпиталях.