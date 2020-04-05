В Италии украинцев поприветствовали песней (Видео)

В субботу, 4 апреля, вечером из здания одного из бизнес-центров Неаполя на полную мощность звучали песни Русланы в честь приезда украинских врачей.
Об этом сообщает в Facebook генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.
"Сегодня (4 апреля - ред.) в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу", - подчеркнул консул.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
4 апреля в Италию прилетели 20 врачей - из системы Минздрава и МВД.