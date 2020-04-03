Украинских врачей отправили на подмогу Италии

Новости Украины:Глава украинского государства поручил правительству направить гуманитарную помощь Италии.

Президент Владимир Зеленский в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии поручил отправить туда бригаду украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на подписанный указ о предоставлении гумпомощи Итальянской Республике.

По данным ОП, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат разные случаи лечения в Италии", - заявил Зеленский.

Отмечается, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: самые надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже предоставит свою помощь. Мы координируемся в этом", - подчеркнул Президент.

Кроме того, в ОП рассказали, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал указ №129/2020 о предоставлении гуманитарной помощи Италии.