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Украинских врачей отправили на подмогу Италии

Украинских врачей отправили на подмогу Италии
18:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава украинского государства поручил правительству направить гуманитарную помощь Италии.

Президент Владимир Зеленский в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии поручил отправить туда бригаду украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на подписанный указ о предоставлении гумпомощи Итальянской Республике.

По данным ОП, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

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"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат разные случаи лечения в Италии", - заявил Зеленский.

Отмечается, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: самые надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже предоставит свою помощь. Мы координируемся в этом", - подчеркнул Президент.

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Кроме того, в ОП рассказали, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал указ №129/2020 о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

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Украина, Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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