Кому, как и куда можно ездить: уточнение Кабмина

Новости Украины:Правительство уточнило правила правила перевозки украинцев в общественном транспорте.

Кабинет Министров установил новые ограничения на перевозку общественным транспортом пассажиров в рамках количества мест для сидения и уточнил перечень учреждений, работники которых имеют право пользоваться таким транспортом.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Согласно документу, разрешаются пассажирские перевозки работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл, в рамках количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.

В то же время обязательным условием таких перевозок определено обеспечение водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

В случае перевозки работников служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами разрешается движение автомобилей исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, разрешается осуществление "Укрзализныцей" отдельных пассажирских рейсов во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, а также отдельных пассажирских рейсов в международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

Решение относительно прекращения работы метрополитенов Киева, Харькова и Днипра остается в силе.