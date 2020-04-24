Премьер Хорватии: Первая фаза выхода страны из карантина начинается в понедельник

Новости мира:В Хорватии анонсировали первую фазу выхода из карантина.

Хорватское правительство анонсировало начало постепенного выхода государства из карантина с понедельника - 27 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает портал Vijesti.

"Первая фаза выхода страны из карантина начинается в понедельник, 27 апреля. Тогда будет возобновлена работа всех магазинов, кроме торговых центров - за исключением тех, что уже работают. Также открываются заведения предоставления услуг, в которых осуществляется близкий физический контакт с клиентами - швейные ателье, мастерские по изготовлению ключей и туристические агентства", - заявил глава хорватского правительства.

В то же время с понедельника начинает работать общественный транспорт, пригородный транспорт и экспресс-линии для перевозки на острова - но не паромы. Открываются библиотеки, галереи, музеи, антикварные лавки и магазины. Возобновляются тренировки спортсменов первой и второй категории в отдельных спортивных и старших командах, выступающих в соревнованиях самого высокого уровня.

Если первая фаза будет успешной, вторая фаза стартует 4 мая.

Начнется полноценное функционирование системы здравоохранения, за исключением больниц, которые лечат больных COVID-19.

Откроются субъекты хозяйствования в сфере услуг, которые работают в тесном контакте с клиентами - салоны красоты и парикмахерские, но они будут соблюдать специальные меры.

Третий этап запланирован на 11 мая, который позволит собрание до 10 человек с соблюдением дистанции, работу торговых центров со специальными эпидемиологическими мероприятиями, дошкольных учреждений и начальной школы. Также будет возобновлено обучение в малых группах в учреждениях высшего образования.

Начнет работать транспорт между муниципалитетами и будет открыто внутреннее воздушное сообщение. Откроются заведения общественного питания - с обслуживанием исключительно на открытых площадках и террасах и при условии проведения конкретных эпидемиологических мероприятий. Будет также открыт доступ к национальным природным паркам.

По данным на 23 апреля, в Хорватии 1981 подтвержденный случай коронавируса, 883 человека вылечились, 50 человек умерли. 321 больной госпитализирован, 19 - на аппарате ИВЛ. Всего в Хорватии было проведено 28 853 тестирования.