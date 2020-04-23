Новости Украины:По словам Ляшко, благодаря карантину система здравоохранения может справиться с ростом заболеваемости COVID-19.

Благодаря карантину система здравоохранения может справиться с ростом заболеваемости COVID-19, пиковых нагрузок нет, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине, мы сегодня имеем такой рост количества случаев заболевания COVID-19, с которым справляется система здравоохранения", - сказал он в эфире программы "Право на власть" в эфире канала 1+1.

Ляшко отметил, что фиксируются определенные нарушения карантинных мероприятия, "которые дают всплески, но не пиковые нагрузки, выходящие за рамки допустимого темпа роста", поэтому карантинные мероприятия были продолжены до 11 мая.

Он также сообщил, новые вспышки, которые фиксируются в последнее время, часто связаны с посещением храмов.

"Мы это видим сегодня в Черновицкой области, где мое общение с эпидемиологами подтвердило, что большинство новых случаев регистрируется среди тех, кто на Вербное воскресенье посещал храмы и был в скоплении людей. Это приводит к тому, что именно среди них и фиксируются новые случаи коронавирусной инфекции", - сказал он.

Вместе с тем, Ляшко сообщил, что пока не имеет подобной информации о связи посещения храмов на праздники из других регионов, где в настоящее время проводятся эпидемические расследования.

"Образцы поступают в лаборатории, лаборатории проводят исследования, эпидемиологи отрабатывают каждый случай. Как только мы отработаем все контакты, мы отследим, где была первопричина и источник инфекции", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что "каждый конкретный случай массового нарушения карантина рассматривается с принятием определенных управленческих решений".

Также Ляшко напомнил, что медучреждения на местах должны соблюдать утвержденные Минздравом алгоритмы диагностики и лечения пациентов с COVID-19.