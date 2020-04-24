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Изменения в уголовном кодексе: нарушителям карантина в Грузии грозит до шести лет

Изменения в уголовном кодексе: нарушителям карантина в Грузии грозит до шести лет
01:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Парламент Грузии принял закон, разрешающий заключение нарушителей карантина.

Парламент Грузии принял поправки в уголовный кодекс, согласно которым за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина граждан будут наказывать заключением сроком до шести лет.

Об этом сообщают Новости Грузия.

"Случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться заключением сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.

Поправки в третьем чтении поддержали 78 парламентариев.

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Согласно изменениям, первое нарушение режима чрезвычайного положения или карантина, определенного указом президента или другими соответствующими нормативными актами, будет наказываться штрафом в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов) для физического лица и 15 000 лари (около 4,700 долларов) для юридического лица.

В то же время в соответствии с изменениями в Уголовном кодексе, если лицо, ранее осужденное к штрафу за нарушение карантина или требований чрезвычайного положения, совершит такое правонарушение повторно, оно может быть приговорено к лишению свободы сроком до шести лет.

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Как сообщалось, согласно данным сайта Worldometer, в мире зарегистрировано 2 709 949 случаев заражения коронавирусом, из них 190 098 - летальных, 742 255 человек выздоровели.

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Грузия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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