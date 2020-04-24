Пандемия COVID-19: чем занимаются британцы на карантине

Новости мира:Граждане Британии на карантине покупают на треть больше алкоголя.

Во время карантина британцы стали покупать на 1/3 больше алкоголя, чем обычно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальным данным, в марте продажи в специализированных алкогольных магазинах страны выросли почти на одну треть.

Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений - с 1988 года.

При этом статистика не учитывает спиртные напитки, приобретенные в продовольственных супермаркетах, где алкоголь покупают чаще всего.

Специализированные алкогольные магазины в Великобритании продолжают работу и на карантине.

В Грузии, например, такие заведения закрыты на время действия режима чрезвычайного положения.