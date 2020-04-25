Французы стали больше доверять Макрону

Новости мира:Уровень доверия к президенту Франции возрос до 44% процентов.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа резко возросла в разгар кризиса COVID-19.

Об этом свидетельствуют опросы, проведенные французской социологической службой Ipsos по заказу Le Point.

"Имея 44% положительных отзывов о своих действиях, рейтинг главы государства достиг уровня поддержки, которого не было с начала его пятилетнего срока, в июле 2017 года. Незначительное большинство (51%, -12 баллов за месяц) все еще оценивает его действия негативно", - говорится в публикации.

По данным исследования, рейтинг главы французского правительства Эдуара Филиппа вырос параллельно с рейтингом президента и составил 42% (+13) положительных отзывов о его действиях на посту и 52% (-11) имеют противоположное мнение. Популярность премьер-министра достигла пика с момента вступления в должность.

В Ipsos, рост популярности Эммануэля Макрона объясняют "сплочением французов вокруг исполнительной власти" в условиях кризиса COVID-19. Эту тенденцию сравнили с похожими критическими событиями, во времена Франсуа Олланда после терактов в 2015 году (скачок роста поддержки + 17-20) и во время президентства Жака Ширака (+15) после событий 11 сентября 2011 года.

Эксперты также отметили рост уровня поддержки и других представителей Кабинета министров Франции: министров иностранных дел, экономики, внутренних дел, здравоохранения и других.

Во Франции зафиксировано 158 183 случая заражения коронавирусом, 29 219 - человек госпитализированы, 5 053 - находятся в отделении интенсивной терапии, 42 088 - выздоровели.

Во Франции режим карантина продлен до 11 мая. Граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и выходить из дома только в случае насущной необходимости, что четко определено правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.