В Испании за сутки от COVID-19 излечились более трех тысяч человек

Новости мира:Всего в Испании зафиксировано 22 тыс. 902 летальных случая от коронавируса.

В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более 3,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Всего в Испании зафиксировано 22 тыс. 902 летальных случая от COVID-19, в том числе 378 за последние сутки.

Всего в стране зарегистрировано 223 тыс. 759 инфицированных коронавирусом человек, в том числе 2 тыс. 944 за последние сутки. Излечились 95 тыс. 708 человек. За последние сутки - 3 тыс. 353.

Напоминаем, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом.