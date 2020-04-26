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Джонсон возвращается к свои обязанностям

Джонсон возвращается к свои обязанностям
03:40 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Это подтвердила его пресс-секретарь. Как отмечает агентство, Джонсон вернется в правительство в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количества смертей от коронавируса.

По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.

Напоминаем, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Великобритания, Борис Джонсон, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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