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Коронавирус отступает: испанским детям разрешили гулять на улице

Коронавирус отступает: испанским детям разрешили гулять на улице
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Детям в Испании впервые за шесть недель карантина разрешили гулять на улице.

С 26 апреля детям в Испании впервые после шести недель карантина разрешили прогулки на свежем воздухе.

Дети до 14 лет могут выходить на улицы для прогулок только в сопровождении взрослых, передает НВ со ссылкой на Reuters.

Детям разрешен один час на свежем воздухе с 9 утра до 9 часов вечера и вблизи от дома (не дальше одного километра от места жительства).

Детям не разрешается пользоваться игровыми площадками, и они должны оставаться на расстоянии не менее двух метров от других детей.

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9-летняя Люсия Ибаньес во время первой за долгие недели изоляции прогулки сказала, что скучала по улицам и парку и "ощущала воздух на своем лице".

"Я никогда не думала, что буду скучать по школе, но я действительно скучаю по ней", - сказала она.

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Карантинные меры ослабили на фоне падения смертности от коронавируса. За минувшие сутки в Испании умерли 288 человек - это самый низкий показатель за последний месяц.

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Испания, Коронавирус, Covid-19.
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