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Кризис на фоне пандемии: жителей Бельгии просят потреблять больше картошки-фри

Кризис на фоне пандемии: жителей Бельгии просят потреблять больше картошки-фри
22:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:Бельгийцев призвали есть вдвое больше картофеля фри во время пандемии.

Ассоциация производителей картофеля призвала бельгийцев есть вдвое больше картофеля фри во время пандемии, чтобы поддержать производителей картофеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Бельгийцев просят есть дополнительную порцию картофеля фри каждую неделю во время пандемии коронавируса, чтобы помочь бельгийским производителям картофеля, которые рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванного закрытием ресторанов. Кампанию возглавляет ассоциация производителей картофеля "Белгапом", - говорится в сообщении.

Указано, что это позволит сохранить картофель от уничтожения, поскольку морозильные камеры производителей почти заполнены. Бельгия является крупнейшим производителем замороженного картофеля фри в мире. Из-за пандемии торговые точки в Европе закрыты и потребления картофеля уменьшилось на 40%.

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Отмечается, что обычно бельгийцы едят картофель фри раз в неделю, по своим домам - в ресторанах или в Фритюрных, тогда как в других странах, в частности, в США, ее используют как гарнир.

"Бельгийские производители картофеля в этом году сталкиваются с избытком в 750 тыс. тонн картофеля. Этот избыток может быть уничтожен из-за внедренных мер по пресечению распространения COVID-19", - указано в сообщении.

Указано, что бельгийские производители картофеля экспортируют его в 160 стран мира. В 2019 году они поставили 2,3 миллиона тонн замороженного картофеля фри.

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Также сообщается, что чтобы бельгийцы ели больше картофеля - публикуют местные и сезонные рецепты его приготовления, а людей поощряют делиться своими рецептами в соцсетях.

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Бельгия, Коронавирус, Картошка фри, Covid-19.
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