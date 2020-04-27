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Германия выделит 300 млн евро для борьбы с коронавирусом в мире

Германия выделит 300 млн евро для борьбы с коронавирусом в мире
04:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:ФРГ выделит 300 млн евро на международную гумпомощь.

Германия выделит 300 млн евро на международную гуманитарную помощь в связи с пандемией COVID-19. Это решение принято в ответ на призыв к помощи, которое ранее распространила ООН, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство иностранных дел ФРГ.

Об этом сообщает DW.

ООН оценивает потребность в дополнительной гуманитарной помощи из-за вызванного коронавирусом кризиса в примерно два миллиарда долларов. Недавно в ООН сообщили, что за месяц не смогли собрать и половины необходимых средств для помощи странам во время пандемии.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, вирус особенно поражает тех людей, проживающих в районах военных действий, лагерях для беженцев, а также в государствах, где системы здравоохранения абсолютно перегружены из-за пандемии. И только совместными усилиями мировое сообщество может победить болезнь, убежден министр.

“Иначе нам снова и снова будет угрожать новые волны заболевания”, — считает Маас.

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Наибольшие объемы немецкой помощи получат Всемирная продовольственная программа (40 млн евро) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (35 млн евро).

“Особенно критической является ситуация в Сирии, где на гуманитарную помощь рассчитывают примерно 11 млн человек. По данным вспомогательный организаций, очень высок риск распространения COVID-19 в переполненных лагерях беженцев у турецкой границы. При этом система здравоохранения в стране после девяти лет гражданской войны находится в ужасном состоянии, половина больниц полностью или частично разрушены”, — пишет издание.

Между тем заместитель генерального секретаря ООН с глобальных коммуникаций Мелисса Флеминг 26 апреля в интервью ZDF-heute назвала последствия вызванного коронавирусом кризиса “самым большим вызовом для ООН” с момента основания организации 75 лет назад. Она предупредила об угрозе катастрофического голода, ведь уже сейчас сотни тысяч людей в развивающихся странах, опасаются, что не переживут вирус. “И не потому, что заболеют, а потому, что не будет больше денег”, — сказала Флеминг.

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Германия, МИД, Коронавирус, Хайко Маас, Covid-19.
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