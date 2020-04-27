Карантин: Дипломаты ПАСЕ не исключают, что летнюю сессию могут отменить

Новости мира:В связи с карантинными мера в ПАСЕ не исключают вероятности проведения летней сессии в онлайн-режиме.

Парламентская ассамблея Совета Европы из-за пандемии коронавируса и введенного во Франции и других странах-членах карантина будет проводить заседания комитетов в видеорежиме.

Об этом говорится в специальной рубрике на сайте ПАСЕ, посвященной реагированию на угрозу COVID-19.

"Следующая пленарная сессия Ассамблеи назначена на 22-26 июня 2020 года. На данный момент эти даты остаются в силе, и подготовительная работа продолжается. Несколько комитетов прорабатывают вопрос сессии, которые Ассамблея может решить в контексте кризиса", - заявили в ПАСЕ.

В частности, сейчас в проект повестки дня летней сессии внесен проект резолюции по соблюдению прав человека в условиях пандемии COVID-19.

В то же время, в дипломатических кругах ПАСЕ не исключают, что летняя сессия может будет отменена.

Как также отметили в секретариате Ассамблеи, изменения в нынешний рабочий процесс ПАСЕ временные.

Как сообщалось, весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая планировалась на 20-24 апреля, была отменена из-за вспышки коронавируса.