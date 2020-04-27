Коронавирус во Франции: количество госпитализированных продолжает снижаться

Новости мира:Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19.

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 437 человек, что составляет с начала эпидемии 23 293 летальных исхода, сообщила в понедельник вечером Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

При этом отмечается продолжающаяся тенденция снижения количества госпитализированных пациентов, в том числе в палатах интенсивной терапии.

Всего во Франции госпитализированы 28 055 человек с диагнозом COVID-19, за минувшие сутки поступило на 162 новых пациента меньше, чем за предыдущие 24 часа. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 608 тяжелобольных. Это на 74 меньше, чем день назад.

В целом в стране с начала эпидемии были госпитализированы 88 712 пациентов, заразившихся коронавирусом. За тот же период выписались как вылечившиеся 45513 человек.

По данным Минздрава страны, во Франции всего выявлено 128 339 случаев инфицирования COVID-19.

Во вторник в Национальном собрании Франции состоятся дебаты о плане правительства по выходу из режима изоляции и ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Предполагается, что поэтапная реализация этого плана начнется 11 мая. Вместе с тем французские СМИ сообщают, что, если будет наблюдаться новая волна эпидемии, власти возобновят режим изоляции в стране в начале июня.