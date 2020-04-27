Брэд Питт в образе врача раскритиковал слова Дональда Трампа о коронавирусе (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт принял участие в забавном скетче, посвященном доктору Энтони Фаучи, который консультирует президента США по вопросам Covid-19.

В новом выпуске Saturday Night Live показали трехминутный ролик, в котором Брэд Питт предстал в роли советника Дональда Трампа по вопросам коронавируса доктора Энтони Фаучи. Актер был в "седом" парике, очках и строгом костюме и "прошелся" по сомнительным высказываниям президента.

"Насчет вируса было много сомнительной информации. Да, президент позволил себе некоторые вольности. Поэтому сегодня я хотел бы объяснить, что пытался сказать президент", - начал "доктор".

В одном из своих выступлений Трамп сказал, что, по его мнению, вакцину разработают "относительно скоро".

"Интересная фраза: "Относительно скоро". Относительно истории Земли? Тогда да, вакцина скоро появится. Но если вы скажете своему другу, что придете к нему "относительно скоро", а появитесь через полтора года, ваш друг тогда "относительно взбесится", - говорит в ролике Питт.

Затем он прокомментировал еще одно высказывание Трампа: "Все, кому нужно пройти тест, пройдут тест. Тесты есть. Тесты прекрасны".

"Тут пара моментов. Не уверен, что я бы назвал тесты "прекрасными". Если, конечно, вы не считаете прекрасным, когда ватный тампон щекочет вам мозг. Кроме того, когда он сказал, что каждый сможет пройти тест, он имел в виду, что почти никто не сможет", - продолжил Фаучи в исполнении Питта.

На некоторые высказывания Трампа - о том, что можно попробовать лечить вирус инъекциями дезинфицирующего средства или мощными световыми вспышками, - доктор в исполнении Питта отреагировал "фейспалмом".

"Я знаю, что не надо трогать лицо, но…" - сказал он. В конце Брэд снял парик и очки и уже от себя обратился к настоящему доктору Фаучи: "Благодарю вас за ваше спокойствие и ясность в это тревожное время. И спасибо медицинским работникам, спасателям и их семьям за то, что они трудятся на передовой".

Напомним, по состоянию на 27 апреля количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли. В тройке антилидеров США, Испания и Италия.