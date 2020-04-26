Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)

Новости шоу бизнеса:Фанаты голливудской знаменитости не смогли пройти мимо и стали постить безумные мемы, ведь находчивость актёра сделала его звездой карантина.

Американский актер и кинорежиссер Бен Аффлек удивил поклонников своей изобретательностью: на прогулке он попытался закурить сигарету через медицинскую маску. Фото дважды лауреата "Оскара" разлетелись по социальным сетям, в том числе, и по Twitter.

Аффлека заметили с его возлюбленной, актрисой Анной де Армас, на улице Венеции в Калифорнии.

Надев медицинские маски, пара выгуливала двух собак. Но даже карантинные меры предосторожности на помешали актеру осуществить привычку: Аффлек закурил в маске, приподняв ее со рта и переместив на нос.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo — reesh (@KrisJennerTD) April 24, 2020

Комичные фотографии актера вызывали волну шуток в Сети. Кто-то из пользователей Twitter назвал Аффлека "самым смешным человеком на Земле", а кто-то смог разделить его эмоции, написав "Настроение: Бен Аффлек". Поклонники актера также оценили его "инновационный способ ношения маски".

Однако некоторые пользователи раскритиковали звезду за его вредную привычку.