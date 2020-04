Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)

Американский актер и кинорежиссер Бен Аффлек удивил поклонников своей изобретательностью: на прогулке он попытался закурить сигарету через медицинскую маску. Фото дважды лауреата "Оскара" разлетелись по социальным сетям, в том числе, и по Twitter.

Аффлека заметили с его возлюбленной, актрисой Анной де Армас, на улице Венеции в Калифорнии.

Надев медицинские маски, пара выгуливала двух собак. Но даже карантинные меры предосторожности на помешали актеру осуществить привычку: Аффлек закурил в маске, приподняв ее со рта и переместив на нос.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo

