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Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)
Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)

Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)

Закурил в защитной маске: Бен Аффлек позабавил своих фанов (Фото)
20:02 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Фанаты голливудской знаменитости не смогли пройти мимо и стали постить безумные мемы, ведь находчивость актёра сделала его звездой карантина.

Американский актер и кинорежиссер Бен Аффлек удивил поклонников своей изобретательностью: на прогулке он попытался закурить сигарету через медицинскую маску. Фото дважды лауреата "Оскара" разлетелись по социальным сетям, в том числе, и по Twitter.

Аффлека заметили с его возлюбленной, актрисой Анной де Армас, на улице Венеции в Калифорнии.

Надев медицинские маски, пара выгуливала двух собак. Но даже карантинные меры предосторожности на помешали актеру осуществить привычку: Аффлек закурил в маске, приподняв ее со рта и переместив на нос.

Комичные фотографии актера вызывали волну шуток в Сети. Кто-то из пользователей Twitter назвал Аффлека "самым смешным человеком на Земле", а кто-то смог разделить его эмоции, написав "Настроение: Бен Аффлек". Поклонники актера также оценили его "инновационный способ ношения маски".

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Однако некоторые пользователи раскритиковали звезду за его вредную привычку.

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Все по теме:

Бен Аффлек, Маски, Актер, Сигарета, Медицинские маски.
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