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"Ситуация еще не критическая, но она может ухудшиться": Варшаве грозит дефицит воды

"Ситуация еще не критическая, но она может ухудшиться": Варшаве грозит дефицит воды
04:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Столица Польши может столкнуться с дефицитом воды.

Из-за отсутствия дождей уровень воды в реке Висла, на которой стоит Варшава, существенно упал, поэтому мэр столицы Польши призвал горожан экономить воду.

"Мы прилагаем усилия для проведения информационной кампании, которая будет призывать жителей Варшавы экономить воду. Хотя ситуация еще не критическая, она может ухудшиться", - сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

По информации Института метеорологии и водного хозяйства Польши, 26 апреля уровень воды в Висле в районе Варшавы составил 51 см, а 27 апреля он снизился до 48 см.

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В свою очередь министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский сообщил, что длительное отсутствие дождей может сказаться на будущем урожае. По его словам, в продуктах питания в Польше недостатка не будет, но в условиях засухи экспорт продукции сельскохозяйственного назначения придется ограничить.

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Варшава, Вода, Польша, Дефицит.
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