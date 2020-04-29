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Covid-19: в Нидерландах продолжает снижаться число новых случаев заражения

Covid-19: в Нидерландах продолжает снижаться число новых случаев заражения
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нидерландах уменьшается смертность и количество новых случаев COVID-19.

В Нидерландах уменьшается число новых случаев заражения коронавирусом: за последние сутки выявлен 171 новый случай COVID-19 тогда как два дня тому назад новых случаев было свыше 600. На 28 апреля общее количество больных в стране составляет 38 416.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов - RIVM.

"За последние сутки 48 человек умерли, выявлен 171 новый больной. Всего (в стране - ред.) 38 416 больных и 4 566 умерли", - говорится в сообщении.

Число новых больных и умерших от коронавируса уже вторую неделю подряд в Нидерландах уменьшается. Например, вчера было выявлено 400 новых пациентов, а в воскресенье, 26 апреля, было зафиксировано 655 новых больных.

Как сообщалось ранее, власти Нидерландов объявили об ослаблении ограничительных мер в связи с коронавирусом после 28 апреля. В частности, с 11 мая начнут работать детсады и начальные школы.

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Стоматологам и зубным гигиенистам было разрешено работать, другие контактные профессии, в частности, парикмахеры, массажисты, пока не могут вернуться к работе. Также не разрешено посещать дома престарелых.

Детям до 12 лет разрешено заниматься командными видами спорта. А подросткам от 13 до 18 лет также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, что молодежь будет соблюдать дистанцию - 1,5 метра.

Большинство введенных в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все мероприятия с участием значительного количества людей.

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Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 096 702, из них 213 525 летальных, 938 571 человек выздоровел.

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Нидерланды, Коронавирус, Covid-19.
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