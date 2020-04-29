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"Ни свободные, ни честные": Туск призвал поляков не идти на выборы 10 мая

"Ни свободные, ни честные": Туск призвал поляков не идти на выборы 10 мая
02:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Туск призвал поляков бойкотировать президентские выборы.

Председатель Европейской народной партии, бывший премьер-министр Польши и президент Европейского Совета Дональд Туск призвал поляков не участвовать в президентских выборах, намеченных в стране на 10 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметил Туск в видеообращении, опубликованном во вторник, 28 января, в социальной сети Twitter, он 10 мая не будет голосовать и избегал бы слова "выборы".

"Ситуация, которую правительство подготовило на 10 мая, не имеет ничего общего с выборами", - сказал Туск.

Оппозиция в Польше настаивает на переносе выборов из-за ограничений общественной жизни в стране, введенные для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции.

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Против этого выступает национал-консервативная правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Ее кандидат, действующий президент Дуда лидирует во всех опросах. ПиС предлагает провести голосование 10 мая только по почте, но необходимые для этого изменения избирательного законодательства является крайне спорными. К тому же, вероятно, парламент сможет окончательно утвердить их только в начале мая - за несколько дней до выборов.

"Когда все честные и порядочные поляки скажут: это - не выборы, мы не будем принимать в этом участие, то ПиС в момент покажется", - заверил Туск.

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По его словам, также непонятно, не несет ли голосование по почте повышенного риска для здоровья. К тому же выборы не являются ни свободными, ни честными, поскольку нет возможности для проведения предвыборной кампании, добавил бывший премьер Польши. А изменение избирательного законодательства незадолго до голосования противоречит конституции страны, отметил Туск.

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Польша, Выборы, Дональд Туск.
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