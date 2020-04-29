Эпидемия коронавируса: в Британии от COVID-19 умерли более ста медиков и соцработников

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии от заболевания умерли более 100 медиков и социальных работников.

В Великобритании от коронавирусной болезни COVID-19 с момента ее появления умерли 108 медиков и работников социальных служб.

Об этом заявил глава МИД Доминик Рааб, сообщает CNN.

"По словам министра иностранных дел страны Доминика Рааба, 85 сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) и 23 работника социальных служб в Великобритании умерли от коронавируса", - говорится в сообщении.

Рааб выразил соболезнования их семьям и друзьям и отметил, что британское правительство будет продолжать делать все необходимое для их поддержки.

Правительство страны столкнулось с критикой со стороны многих работников медслужб из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

По данным сайта Worldmeter, по состоянию на 29 апреля в Британии зафиксировано 161 145 случаев COVID-19, из них 21 678 - летальных.

Всего в мире по состоянию на 15:15 среды коронавирусом заболели 3 160 779 человек, из которых - 219 258 человек умерли, 974 672 человека выздоровели. 56 829 человек находятся в серьезном или критическом состоянии.