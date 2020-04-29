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Эпидемия COVID-19: в Германии заражены более 157 тысяч человек

Эпидемия COVID-19: в Германии заражены более 157 тысяч человек
14:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии общее количество зараженных на коронавирус уже перевалило отметку в 157 000 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 157 641 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 1 304 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 6 115 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (41 830), Северной Рейн — Вестфалии (32 429), Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине отмечено 5 734 случаев заболевания.

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Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия "временным багом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Карантин, Коронавирус.
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