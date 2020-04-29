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Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая

Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
21:41 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости мира:В связи с положительной тенденцией власти Кипра будут ослаблять карантин.

Президент Кипра Никос Анастасиадес объявил о постепенном ослаблении с 4 мая ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Анастасиадес заявил, что строительная отрасль, смежные отрасли и розничные предприятия, за исключением торговых центров и крупных магазинов, будут вновь работать. 

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"Достигнутый прогресс позволяет нам начать первый этап смягчения мер. Дальнейший прогресс зависит от поведения всех нас", - сказал президент.

По его словам, комендантский час для ночного передвижения останется в силе.

На острове зарегистрировано 843 случая COVID-19 и 15 смертей.  

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Как сообщалось, Греция также объявила о начале 4 мая первого этапа выхода из карантина. Будет разрешено открыть небольшие розничные магазины и парикмахерские. Также будет отменена система SMS для выхода за пределы дома.

В следующий понедельник также будут сняты ограничения на передвижение в пределах префектуры проживания, но не за ее пределами.

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Кипр, Карантин, Коронавирус.
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