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Четверг, 30.04.2020
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Откроют парикмахерские, церкви и школы: Германия ослабляет карантин

Откроют парикмахерские, церкви и школы: Германия ослабляет карантин
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Германии начнут ослабление карантина.

Немецкое правительство перед видеоконференцией с премьерами земель 30 апреля согласовало рекомендации по постепенному снятию карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент.

В частности, с понедельника, 4 мая, в ФРГ разрешат открыть парикмахерские при условии обеспечения санитарных стандартов.

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Разрешено открыть музеи и зоопарки (там, где они еще не открылись), детские игровые площадки. Планируется возобновить службы в церквях - при условии присутствия ограниченного количества людей. Поочередно будут открываться детские сады и школы.

Остальные ограничения остаются минимум до очередной видеоконференции, которая состоится 6 мая. К тому времени каждая земля будет сама решать, как возвращаться к нормальной жизни в рамках согласованных общих рекомендаций.

Еще ранее было принято решение о запрещении проведения массовых мероприятий и больших спортивных соревнований до 31 августа. 

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По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 30 апреля в Германии официально подтверждено 159 119 случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки 1 478), умерли 6 288 человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 241 495 случаев заражения коронавирусом, из них 228 884 летальных, 1 011 162 человека выздоровели.

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Германия, Карантин, Коронавирус.
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