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В Британии исследуют плазму крови для лечения больных COVID-19

В Британии исследуют плазму крови для лечения больных COVID-19
05:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Великобритании исследуют новый способ лечения коронавируса.

В одном из ведущих британских госпиталей будет использована плазма крови для лечения больных COVID-19 в рамках исследования, в ходе которого плазма переливается от людей, которые выздоровели к больным, чтобы дать их иммунной системе стимул для борьбы с вирусом.

Об этом пишет агентство Reuters.

“С тех пор как в Китае в конце прошлого года появился новый коронавирус, он убил более 200 тыс. человек по всему миру, и фармацевтические компании гонятся за производством вакцины, хотя пока нет никакого специфического лечения. Лондонский госпиталь Guy’s and St Thomas, который, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, помог спасти ему жизнь после того, как он тяжело заболел COVID-19, должен протестировать так называемое лечение “оздоровившейся плазмой” в рамках международного испытания.

Издание поясняет, что пожертвования в виде плазмы крови от людей, которые выздоровели от инфекции COVID-19, переливаются в организм больного пациента, который не производит достаточно собственных антител против вируса.

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“На данный момент нет доказанного лечения от COVID-19”, — сказал консультант по интенсивной терапии в Guy’s and St Thomas д-р Ману Шанкар-Хари.

“Оздоровившаяся плазма — это многообещающее лечение, которое может помочь пациентам, чей организм не вырабатывает достаточного количества антител для обуздания болезни”, — сказал он. “Это испытание поможет нам понять, следует ли шире использовать такой способ лечения, чтобы преодолеть COVID-19”.

Ранее глава Минздрава Степанов рассказал, из чего состоит тариф для лечения больных COVID-19.

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Великобритания, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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