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В России сожгли вышку 5G из-за "угрозы коронавируса"

В России сожгли вышку 5G из-за "угрозы коронавируса"
05:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В России жители поселка сожгли вышку 5G из-за якобы "опасности коронавируса".

Вышка российского телефонной связи одного из операторов была сожжена у поселка Ногир в Северной Осетии, РФ. Жители опасаются возможного введения в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения (5G), что якобы связано с появлением в мире коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает российское госинформагентство ТАСС.

“Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с поселком Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь”, — сказал на встрече с журналистами глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, многие жители республики, в том числе участники акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

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“Многие утверждают, что коронавируса не существует, что это организовано какими-то мировыми силами, чтобы людей загнать в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей”, — рассказал руководитель региона.

Напомним, в Британии поджигают башни 5G, что якобы способствуют распространению коронавируса.

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Россия, РФ, Коронавирус, 5G, Covid-19.
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