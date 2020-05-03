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Самый низкий показатель за полтора месяца: в Испании за сутки от Covid-19 умерли более 160 человек

Самый низкий показатель за полтора месяца: в Испании за сутки от Covid-19 умерли более 160 человек
14:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса за полтора месяца.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил сегодня утром президентам автономных общин о том, что количество умерших среди инфицированных коронавирусом за последние 24 часа снизилось до 164, и это самый низкий показатель с 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Количество новых случаев также снизилось до 838, тогда как днем ранее было 1147 случаев. Издание отмечает, что к этим данным надо относиться с осторожностью из-за влияния выходных.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 217 466 человек, умерли в общем 25 264 человек.

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Также сообщается, что выздоровели 118 902 инфицированных, из них 1247 за последние сутки.

В субботу испанцам впервые за семь недель разрешили заниматься спортом на улице на фоне ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

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В минувшие выходные детям до 14 лет разрешили выходить на час в день под присмотром взрослых.

Как заявлял Санчес, его правительство ожидает, что Испания перейдет в "новой нормальности" в конце июня.

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Испания, Коронавирус, Педро Санчес, Covid-19.
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