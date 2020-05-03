Несмотря на рост числа зараженных: гольф-клубы Трампа возобновили работу

Новости мира:Гольф-клубы Трампа открыли, несмотря на пандемию.

В то время, как в США продолжает расти количество заражений COVID-19, Trump Organization 1 и 2 мая открыла гольф-клубы сразу в нескольких штатах.

Об этом сообщает CNN.

"Сейчас открыты несколько площадок для гольфа компании Trump Organization, которые раньше (с началом пандемии - ред.) были закрыты", - говорится в сообщении.

В частности, начали работу гольф-клубы в Майами (Флорида), Вест Палм Бич (Флорида), Бедминстере (Нью-Джерси), Вашингтоне (округ Колумбия), Потомак Фолси (Вирджиния).

Как говорится в сообщении, посетители клубов должны обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Как известно, Trump Organization до начала президентства Дональда Трампа была его основным бизнесом в сфере управления недвижимостью, который охватывает около 500 объектов, в том числе небоскребов, гостиниц, курортных комплексов, гольф-клубов и тому подобное. В 2017 году, после избрания президентом США, Трамп передал руководство своей компанией своим двум сыновьям.

Сейчас в США зарегистрированы более 1,115 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 34 тысячи.