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COVID-19: в Германии вторые сутки подряд фиксируют снижение числа новых случаев

COVID-19: в Германии вторые сутки подряд фиксируют снижение числа новых случаев
14:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии второй день подряд количество новых заражений COVID-19 меньше тысячи.

Вторые сутки подряд количество новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет меньше тысячи.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

По состоянию на 3 мая поступили сообщения о 793 новых случаях коронавируса, накануне - 945, перед тем соответственно 1 639 и 1 478.

За эти 4 дня умер 361 человек.

Общее количество заболевших на 3 мая – 162 496. Из них наибольшее количество, почти 42,8 тыс., – в Баварии.

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С понедельника, 4 мая, в большинстве регионов ФРГ будут сняты еще несколько ограничений, в частности, откроются парикмахерские (при условии жестких санитарных норм), музеи, зоо- и ботанические сады.

По данным Worldometers, всего в мире по состоянию на утро 3 мая зафиксировано 3,497,006 случаев инфицирования коронавирусом, 244,874 человека умерли, 1,126, 277 - выздоровели.

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Германия, Коронавирус, Covid-19.
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