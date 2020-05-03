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В аэропорте Вены можно будет пройти тест на коронавирус

В аэропорте Вены можно будет пройти тест на коронавирус
20:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Аэропорт Вены предлагает пассажирам тестирование на коронавирус.

Венский аэропорт с 4 мая будет предлагать пассажирам, которые прилетают в Австрию, пройти на месте тестирование на коронавирус. В случае отрицательного результата путешественники смогут не проходить двухнедельный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа.

"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки станут более безопасными или легкими", - сообщили представители аэропорта.

Тест будет стоить 190 евро. Его смогут пройти в аэропорту также пассажиры, вылетающих из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения.

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Из австрийской столицы можно вылететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

Карантин в Австрии должны пройти все, кто не может предъявить сертификат, удостоверяющий отрицательный результат тестирования на коронавирус, сделанный не позднее, чем четыре дня назад. Впрочем, карантин может быть прекращен, если лицо докажет, что не болен COVID-19, отметили в венском аэропорту.

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В Австрии зафиксировано около 15,5 тысячи случаев заражения коронавируса, умерли 598 человек, в которых подтвердили инфицирования. С 1 мая в Австрии отменили значительную часть карантина.

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Австрия, Коронавирус, Covid-19.
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