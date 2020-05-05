Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина в Турции

Новости мира:Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина с 11 мая.

Турция постепенно начинает ослабление карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телевизионном обращении в понедельник.

"Вспышка коронавируса не только повлека за собой кризис в сфере здравоохранения, но и стала уникальным глобальным испытанием с политическими, экономическими и социальными аспектами. Эта эпидемия напомнила нам, что наша судьба является общей, даже если у нас разные религии", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что в Турции для предотвращения распространения коронавируса было закрыто воздушное и сухопутное сообщение со странами, где были зафиксированы случаи инфицирования, приостановлено обучение в школах, закрыты мечети и тому подобное.

"Принятые меры принесли результаты, и поэтому с 11 мая в стране будут открыты парикмахерские и торговые центры. Людям в возрасте от 65 лет с 10 мая разрешат выходить на улицу в четыре часа в день, а с 13 мая дети до 14 лет смогут с 11 до 15 часов отходить от своих домов", - рассказал президент.

Ограничения на поездки будут сняты в семи провинциях: Анталии, Айдыне, Эрзуруме, Хатаи, Малатии, Мерсине и Мугле.

Эрдоган добавил, что в рамках национальной кампании солидарности для борьбы с коронавирусом и его последствиями были собраны около 1,91 миллиарда турецких лир ($272 миллионов - ред.).

Как сообщалось, в Турции количество случаев инфицирования коронавирусом продолжает снижаться. За сутки выздоровели 5 015 пациентов, умерли 64 человека. Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 127 659 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 68 116 человек, 3 461 - умерли.