Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина в Турции

Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина в Турции
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина с 11 мая.

Турция постепенно начинает ослабление карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телевизионном обращении в понедельник.

"Вспышка коронавируса не только повлека за собой кризис в сфере здравоохранения, но и стала уникальным глобальным испытанием с политическими, экономическими и социальными аспектами. Эта эпидемия напомнила нам, что наша судьба является общей, даже если у нас разные религии", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что в Турции для предотвращения распространения коронавируса было закрыто воздушное и сухопутное сообщение со странами, где были зафиксированы случаи инфицирования, приостановлено обучение в школах, закрыты мечети и тому подобное.

"Принятые меры принесли результаты, и поэтому с 11 мая в стране будут открыты парикмахерские и торговые центры. Людям в возрасте от 65 лет с 10 мая разрешат выходить на улицу в четыре часа в день, а с 13 мая дети до 14 лет смогут с 11 до 15 часов отходить от своих домов", - рассказал президент.

Пять тысяч тестов в сутки: В Турции запустили спецлабораторию

Ограничения на поездки будут сняты в семи провинциях: Анталии, Айдыне, Эрзуруме, Хатаи, Малатии, Мерсине и Мугле.

Эрдоган добавил, что в рамках национальной кампании солидарности для борьбы с коронавирусом и его последствиями были собраны около 1,91 миллиарда турецких лир ($272 миллионов - ред.).

Как сообщалось, в Турции количество случаев инфицирования коронавирусом продолжает снижаться. За сутки выздоровели 5 015 пациентов, умерли 64 человека. Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 127 659 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 68 116 человек, 3 461 - умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Карантин, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Президент Турции, Covid-19, Коронавирус в Турции, Карантин в Турции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
04 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
05 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь