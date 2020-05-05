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Эпидемия COVID-19: в Германии смертность и количество случаев заражения идут на спад

Эпидемия COVID-19: в Германии смертность и количество случаев заражения идут на спад
16:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Германии наблюдается положительная тенденция относительно количества случаев заражения и смертности от коронавируса.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 163 860 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

За сутки зафиксировано 685 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 6 831 человека.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (43 162), Северной Рейн — Вестфалии (33 728), Баден-Вюртемберге (32 482). В Берлине отмечено 6 042 случаев заболевания.

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Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Карантин, Коронавирус.
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