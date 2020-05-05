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Ранние случаи коронавируса: в ВОЗ призвали страны к расследованию

Ранние случаи коронавируса: в ВОЗ призвали страны к расследованию
18:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В ВОЗ призывают страны расследовать любые подозрительные случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны расследовать любые подозрительные случаи заболеваний, которые могли бы оказаться COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

"Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что исследования о том, что COVID-19 появился во Франции еще в декабре, то есть, раньше, чем считалось, не удивляет, и призвала страны расследовать любые другие ранние подозрительные случаи", - сообщили в СМИ.

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Указано, что Китай впервые сообщил в ВОЗ о новом коронавирусе, который позже получил название COVID-19, 31 декабря. Ранее считалось, что заболевание распространилось на Европу в январе.

"Это дает совершенно новую картину обо всем... Полученные результаты помогают лучше понять потенциальную вирусную циркуляцию COVID-19", - сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во время брифинга ООН в Женеве, ссылаясь на французские отчеты.

Указано, что в связи с этим, Линдмайер призвал другие страны проверять записи о случаях пневмонии неизвестного происхождения, возникшие в конце 2019 года. Он считает, что это даст миру новую и более четкую картину вспышки.

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Как сообщалось, в США заявили о доказательствах распространение коронавируса из лаборатории в Китае.

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ВОЗ, Расследование, Коронавирус.
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