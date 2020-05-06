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Европейская перспектива и борьба с пандемией: Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут видеоконференцию

Европейская перспектива и борьба с пандемией: Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут видеоконференцию
02:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита.

Главы государств и правительств стран Евросоюза и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории проведут в среду саммит ЕС-Западные Балканы в форме видеоконференции.

Председательствовать на этом совещании будет глава Европейского совета Шарль Мишель. В саммите примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Совета регионального сотрудничества.

"Саммит подтвердит европейскую перспективу стран Западных Балкан, а также постоянную приверженность региона политическим, экономическим и социальным преобразованиям", - говорится в материалах к совещанию на высшем уровне, распространенных в Брюсселе.

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В них, кроме того, отмечается, что "в связи с текущей ситуацией на саммите также будут обсуждаться вопросы поддержки и сотрудничества между ЕС и Западными Балканами в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями".

В минувший вторник Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи пяти государствам Западных Балкан для их поддержки в связи с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В виде "займов на очень выгодных условиях" Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Косово - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро.

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Ожидается, что лидеры Европейского союза примут декларацию. Партнерам на Западных Балканах было предложено присоединиться к этой декларации, сообщают в Брюсселе.

До пандемии COVID-19 организация этого саммита планировалась в столице председательствующей в Совете ЕС Хорватии - Загребе.

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ЕС, Сербия, Косово, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония.
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