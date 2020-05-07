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СМИ: нидерландская компания продала более полутора миллиона ненадежных тестов на Covid-19

СМИ: нидерландская компания продала более полутора миллиона ненадежных тестов на Covid-19
01:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Нидерландская компания продала более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус.

Нидерландская компания продала более полутора миллионов ненадежных экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает dagblad Trouw.

"Нидерландская биотехнологическая компания и трейдер медицинских средств Inzek продали более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус с начала вспышки COVID-19. Компания обещает, что тесты "очень точно" в течение десяти минут определяют коронавирус, но два независимых исследования утверждают, что диагностирование с помощью такого теста может быть ошибочным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест продавался как нидерландский, но, вероятно, имеет страну происхождения Китай.

Эти экспресс-тесты были поставлены в около 15 нидерландских больниц, лабораторий и более 100 аптек. Также их продали более чем в 20 странах.

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Как сообщалось ранее, в Нидерландах в сутки зафиксировали 232 новых случая коронавируса. По состоянию на середину дня 6 мая количество заболевших возросло до 41 319, 5204 человека умерли.

По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 778 012, из них 261 311 летальных, выздоровели 1 275 342 человека.

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Нидерланды, Коронавирус, Covid-19.
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