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В Турции заявили, что эпидемия коронавируса взята под контроль

В Турции заявили, что эпидемия коронавируса взята под контроль
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция заявила, что завершила первый этап своей борьбы с коронавирусом и эпидемия под контролем.

Турция прошла первый этап противостояния пандемии, в течение которого эпидемию было взято под контроль.

Во втором периоде главным станет контроль над социальной жизнью для предотвращения новых случаев инфицирования, сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Турция прошла первый этап в борьбе с коронавирусом. Первый период начался с началом 2020 года, в который мы вступили со страхом перед коронавирусом. Как известно, 15 января мы определились с подходами к этой новой болезни и мобилизовали санитарные советы 81 провинции. В тот же день мы создали нашу научную раду", - сообщил министр.

По его словам, успех прохождения второго этапа все еще зависит от определенных условий, в частности, принятия предупредительных мер и их соблюдения.

"Вирус будет продолжать распространяться в мире, в нашем обществе, среди нас на протяжении периода, который мы не можем предусмотреть на это время. Вирус может появиться в доме, где вы гостите, в лифте, которым пользуетесь, у парикмахера, которого посещаете... Вы можете легко заразиться от носителя, с которым никогда не были знакомы. Эпидемия взята под контроль, но ситуация не изменились. Ваш дом остается самым безопасным местом", - подчеркнул глава Минздрава.

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Он указал на то, что тогда как на первом этапе главным было взять эпидемию под контроль, на втором основная задача - устранение возможности инфицирования и реорганизация жизни, стратегией второго этапа станет контроль над социальной жизнью.

За минувшие сутки в Турции было сделано 30 303 теста, из них 2253 дали положительный результат. 64 человека умерли, 4917 выздоровели. В общем за все время было сделано свыше 1,23 млн тестов, обнаружено 131 744 инфицированных, 3 584 человека умерли, 78 202 выздоровели.

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Турция, Пандемия, Коронавирус, Фахреттин Коджа, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Турции, Вирус SARS-CoV-2.
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