Карантин: Сейм Польши разрешил голосовать на президентских выборах по почте

Новости мира:Нижняя плата польского парламента, отклонила решение Сената, который голосовал против корреспондентского голосования во время выборов президента Польши.

Нижняя плата польского парламента в четверг, 7 мая, отклонила решение Сената, который во вторник проголосовал против корреспондентского (почтового) голосования во время выборов президента Польши.

Поэтому закон относительно проведения президентских выборов в 2020 году путем корреспондентского голосования попадет на подпись президенту страны.

За преодоление вето Сената проголосовали 236 депутатов правящей Объединенной правой партии при необходимом минимуме в 231 голос. Против этого закона был 231 депутат оппозиционных сил, а 11 законодателей воздержались.

Согласно принятому закону, в этом году президентские выборы, дата которых еще не назначена, состоятся исключительно путем корреспондентского голосования как в первом, так и втором турах.

Согласно принятому накануне совместному заявлению лидеров двух коалиционных партий - "Права и справедливости" и "Согласия" Ярослава Качиньского и Ярослава Говина - первый тур выборов не сможет состояться в определенный ранее срок - 10 мая.

Как сообщалось, польская оппозиция настаивает, что выборы сейчас проводить невозможно из-за эпидемии коронавируса, а корреспондентское голосование не будет давать гарантий безопасности. По мнению оппозиционных сил, выборы нужно отложить на период после отмены состояния эпидемии.

В то же время представители власти уверяют: если выборы не будут проведены в ближайшее время, в стране может возникнуть конституционный кризис. Провластные политики не исключают, что выборы главы государства могут состояться уже в июне.