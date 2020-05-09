В ЕС заявили, что Европа уже не будет такой, как раньше

Новости мира:Руководство Европарламента, Европейского Совета и Еврокомиссии считает, что им понадобятся новые идеи для поддержки восстановления Европы.

Руководство Евросоюза в своем заявлении по случаю Дня Европы призвало подготовиться к восстановлению после кризиса коронавируса, заявив, что Европа уже не будет такой, как раньше.

Соответствующае совместное заявление глав Европарламента, Европейского Совета и Еврокомиссии обнародовано 9 мая.

В этот день 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.

"70-летие декларации Шумана наступает в новый момент кризиса для Европы. По всему континенту из-за коронавыруса за последние месяцы умерло более 100 тысяч людей. Сотни миллионов столкнулись с беспрецедентными ограничениями в своей повседневной жизни, чтобы помочь сдерживать распространение вируса", - заявили Сассоли, Мишель и фон дер Ляйен.

Они подчеркнули, что сейчас блоку нужно подготовиться к восстановлению после кризиса.

"Мы должны перезапустить экономический двигатель Европы... Выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и разлома с прошлым", - заявило руководство ЕС.

"Мы должны признать, что нам понадобятся новые идеи и инструменты для поддержки нашего собственного восстановления. Мы должны признать, что Европа, которая выйдет из этого кризиса, не может и не будет такой же, как та, что вступила в него", - сказано в заявлении.

Они призвали изучить уроки поколения 1950-х годов, которое верило, что лучшую Европу и лучший мир можно построить из руин.

"Если мы усвоим эти уроки, если мы сплотимся вокруг нашей солидарностей и ценностей, Европа снова сможет выйти из кризиса более сильной, чем была раньше", - резюмировало руководство ЕС.