Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

В Испании зафиксировано самое низкое число смертей от COVID-19 за почти два месяца

В Испании зафиксировано самое низкое число смертей от COVID-19 за почти два месяца
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта.

В Испании за истекшие сутки зафиксирована смерть еще 143 человек с диагнозом коронавирус, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на испанский Минздрав.

Это стало самым низким показателем за период с 18 марта. Накануне смертность среди лиц, инфицированных этим вирусом, составила 179 человек.

Таким образом, всего в Испании скончались 26 621 человек с коронавирусом. Количество диагностированных случаев возросло на 621 и достигло 224 390. Число выздоровевших пациентов составляет 136 166.

Два месяца карантина: премьер Италии намерен ускорить процесс снятия ограничений

С понедельника во многих частях Испании будут существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, людям разрешат свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Будет разрешено собираться группами до 10 человек.

Такое ослабление режима коснется 51% населения. Речь идет о жителей тех провинций, обстановка в которых нормализовалась. Премьер страны Педро Санчес предупредил соотечественников, что коронавирус еще не побежден, и потому следует сохранять бдительность.

COVID-19 во Франции: медики зафиксировали наименьшую за 2 месяца суточную смертность

Испания была одним из главных очагов распространения Covid-19 в Западной Европе, однако в последние недели ситуация заметно улучшается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь