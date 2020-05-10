Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек

Новости мира:В Нидерландах за сутки - 245 новых случаев коронавируса.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 10 мая количество больных COVID-19 выросло до 42 627.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 18 человек умерли, выявлено 245 новых больных (COVID-19). В целом (в стране - ред.) 42 627 больных и 5 440 - умерли", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах с 11 мая состоится смягчения карантинных ограничений, в частности откроются парикмахерские и салоны красоты.

Контактные профессии, в частности, такие как, например, массажисты, обязаны работать по предварительной договоренности. Они должны быть уверены, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса. Также между клиентами обязательно должна быть дистанция в полтора метра.

Кроме того, уже со следующего понедельника каждый может вновь заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, например, играть в теннис или гольф.

С 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию, которое было до карантина. Пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Заработают театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей. Также они должны соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

Также церквям, крематориям будет разрешено иметь в помещении до 100 человек. Соответственно, свадьбы и похороны сможет посетить до ста человек.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и заведения, оказывающие интимные услуги.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки, кашлять и чихать в локоть. А всех, кто плохо чувствует себя, оставаться дома и не подвергать опасности других.