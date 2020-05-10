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Новый "рекорд": в Саудовской Аравии за сутки выявили почти две тысячи больных COVID-19

Новый "рекорд": в Саудовской Аравии за сутки выявили почти две тысячи больных COVID-19
18:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19.

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 39 тысяч человек, из них 1912 за минувшие сутки, что является новым антирекордом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

"По данным министерства здравоохранения, в Саудовской Аравии зарегистрировано 1912 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало самым большим ежедневным количеством больных, увеличив общее количество в Королевстве до 39 048", - пишут в издании.

Сообщается, что из новых случаев 35% - жители Саудовской Аравии, а 65% - представители разных национальностей.

Также сообщается, что несмотря на то, что количество больных в Королевстве значительно возрастает, сохраняется относительно низкий уровень смертности и высокие показатели выздоровления.

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"Министерство здравоохранения зарегистрировало девять новых случаев смерти, увеличив общее число до 246, что составляет менее 0,7% от общего количества случаев. Между тем, почти 30%, 11 457 человек уже выздоровели", - сообщают в издании.

Отметим, что на прошлой неделе в Королевстве заявили, что протокол лечения коронавируса в Саудовской Аравии, а именно всестороннее тестирование и активные проверки, помогли им сохранить свой относительно низкий уровень смертности.

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Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек.

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Саудовская Аравия, Коронавирус, Covid-19.
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