Пандемия: в Германии уменьшилось число просьб о предоставлении убежища

Новости мира:Прирост беженцев и мигрантов в Германии упал из-за коронавируса.

В Германии за четыре месяца 2020 года зарегистрировано на треть меньше просьб о предоставлении убежища, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом говорится в отчете Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, сообщает DW.

"За первые четыре месяца 2020 года в Германии зарегистрировали примерно на 30 процентов меньше просьб о предоставлении убежища, чем за аналогичный период прошлого года. Всего зарегистрировано более 29 тысяч просьб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в апреле в Германии представлено около 4100 заявлений на убежище, тогда как за аналогичный период в прошлом году их было вдвое больше. Большинство мигрантов-заявителей происходили из Сирии, Афганистана и Ирака.

Среди причин такого сокращения в отчете называют пандемию коронавируса и усиленный контроль на границах Германии.

Как сообщалось, от середины марта въезд в Германию позволяют тем, кто имеет веские причины и может это доказать.

В конце апреля Германия и другие страны ЕС приняли несовершеннолетних детей-беженцев, находившихся в лагерях в Греции без родителей.