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Воскресенье, 10.05.2020
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"Что-то вроде мини-Шенгена": Словакия, Чехия и Австрия ведут переговоры об открытии границ

"Что-то вроде мини-Шенгена": Словакия, Чехия и Австрия ведут переговоры об открытии границ
19:57 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ.

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом объявил госсекретарь словацкого МИД Мартин Клюс.

"Мы можем создать что-то вроде мини-Шенгена", - отметил он.

По его словам, этот "мини-Шенген" для трех стран может начать работать примерно в начале лета. Реализация идеи будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Кроме того, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

Пандемия: в Германии уменьшилось число просьб о предоставлении убежища

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1457 случаев коронавируса и 26 смертей. Вчера Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала ни одного нового случая.

В Чехии ежедневное количество новых случаев с начала мая не превышало сотни. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 8078 подтвержденных случаев, из них 273 человека умерли, выздоровели – более 4000.

В Австрии через 3 недели после первых послаблений карантина не произошло роста количества новых заражений. Ежедневный прирост составляет 0,2%.

Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отмечал, что ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией до лета, а премьер Греции предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

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Чехия, Словакия, Австрия, Коронавирус, Covid-19.
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