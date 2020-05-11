Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении
Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении
Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март
Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март
Игрок Бенфики заразился коронавирусом
Игрок Бенфики заразился коронавирусом
Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер
Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер

Пандемия COVID-19: в Бельгии количество зараженных возросло почти до 53,5 тыс

Пандемия COVID-19: в Бельгии количество зараженных возросло почти до 53,5 тыс
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии количество зараженных перевалило отметку в 53 000 человек.

В Бельгии суточная количество новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 стабильно удерживается на отметке ниже 100. Общее количество инфицированных с начала пандемии в стране достигло 53 449 человек.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

"За последние 24 часа 60 новых пациентов с COVID-19 поступили в больницы, 55 - выписаны после выздоровления. Такими образом, количество пациентов с коронавирусом в больницах Бельгии на сегодня составляет 2 222 человека, из которых 478 находятся в отделениях интенсивной терапии, 299 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в публикации.

В Гане работник рыбзавода заразил коронавирусом более полутысячи коллег

В то же время за сутки еще 368 человек получили положительные тесты на COVID-19, что довело общее количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в Бельгии до 53 449 человек.

"Количество случаев, требующих госпитализации, стабилизировалось на уровне менее 100 в день. В отделениях интенсивной терапии мы также видим снижение количества пациентов, нуждающихся в неотложной помощи - в среднем на 5% ежедневно. Снижение количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 приостановилось. Но этому есть логическое объяснение. Мы изменили стратегию тестирования и сейчас проводим его более широко", - приводит издание слова ведущего вирусолога страны Стивена Ван Гухта.

Несмотря на стабилизацию в показателях заболеваемости, в течение суток в Бельгии от коронавируса умерли еще 62 человека, что довело общее количество погибших с начала пандемии до 8707.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Заразилась на крестинах: в Харькове от коронавируса умерла медсестра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать
Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь