Пандемия COVID-19: в Бельгии количество зараженных возросло почти до 53,5 тыс

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии количество зараженных перевалило отметку в 53 000 человек.

В Бельгии суточная количество новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 стабильно удерживается на отметке ниже 100. Общее количество инфицированных с начала пандемии в стране достигло 53 449 человек.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

"За последние 24 часа 60 новых пациентов с COVID-19 поступили в больницы, 55 - выписаны после выздоровления. Такими образом, количество пациентов с коронавирусом в больницах Бельгии на сегодня составляет 2 222 человека, из которых 478 находятся в отделениях интенсивной терапии, 299 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в публикации.

В то же время за сутки еще 368 человек получили положительные тесты на COVID-19, что довело общее количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в Бельгии до 53 449 человек.

"Количество случаев, требующих госпитализации, стабилизировалось на уровне менее 100 в день. В отделениях интенсивной терапии мы также видим снижение количества пациентов, нуждающихся в неотложной помощи - в среднем на 5% ежедневно. Снижение количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 приостановилось. Но этому есть логическое объяснение. Мы изменили стратегию тестирования и сейчас проводим его более широко", - приводит издание слова ведущего вирусолога страны Стивена Ван Гухта.

Несмотря на стабилизацию в показателях заболеваемости, в течение суток в Бельгии от коронавируса умерли еще 62 человека, что довело общее количество погибших с начала пандемии до 8707.