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Смягчение карантина: Литва и Польша частично открыли границы

Смягчение карантина: Литва и Польша частично открыли границы
17:11 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:С 11 мая Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.

Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

При въезде в страны следует показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки - документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза и тому подобное. Пограничники решают, впустить или нет человека на территорию своей страны. 

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По договоренности между Литвой и Польшей этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию. 

Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник начало работать большее количество КПП. 

Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут подвергаться карантину в течение 14 дней. 

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Пока неизвестно, когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений.

Правительство Литвы раньше решило продлить карантин до 31 мая.

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Польша, Литва, Карантин, Границы.
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