Коронавирус: в итальянских реанимациях осталось меньше тысячи больных COVID-19

Новости мира:Впервые с 10 марта в реанимационных отделениях Италии меньше тысячи больных коронавирусом.

В Италии число пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в отделениях интенсивной терапии впервые с 10 марта опустилось ниже 1 тыс.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает уменьшаться в Италии: на сегодня таких пациентов в стране 999. Впервые с 10 марта число пациентов в отделениях интенсивной терапии опустилось ниже 1000", - говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Италии зафиксировали 219 814 случаев коронавирусной болезни, за последние сутки это количество возросло на 744.

179 человек умерли в течение последних суток из-за COVID-19. Общее число умерших возросло до 30 739.

1 401 человек за последние сутки выздоровел, общее количество тех, кто вылечился от коронавирусной болезни, теперь составляет 106 587.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире общее число заражений коронавирусом достигло почти 4,2 млн, более 284 тыс. человек умерли в результате болезни.