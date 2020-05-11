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Коронавирус: в итальянских реанимациях осталось меньше тысячи больных COVID-19

Коронавирус: в итальянских реанимациях осталось меньше тысячи больных COVID-19
23:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Впервые с 10 марта в реанимационных отделениях Италии меньше тысячи больных коронавирусом.

В Италии число пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в отделениях интенсивной терапии впервые с 10 марта опустилось ниже 1 тыс.

Об этом сообщает агентство ANSA. 

"Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает уменьшаться в Италии: на сегодня таких пациентов в стране 999. Впервые с 10 марта число пациентов в отделениях интенсивной терапии опустилось ниже 1000", - говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Италии зафиксировали 219 814 случаев коронавирусной болезни, за последние сутки это количество возросло на 744.

179 человек умерли в течение последних суток из-за COVID-19. Общее число умерших возросло до 30 739.

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1 401 человек за последние сутки выздоровел, общее количество тех, кто вылечился от коронавирусной болезни, теперь составляет 106 587.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире общее число заражений коронавирусом достигло почти 4,2 млн, более 284 тыс. человек умерли в результате болезни.

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Италия, Коронавирус, Covid-19.
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