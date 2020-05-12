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В Польше обозначили главной угрозой нацбезопасности агрессивную политику РФ

В Польше обозначили главной угрозой нацбезопасности агрессивную политику РФ
14:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава польского государства Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой главной угрозой названо агрессивную политику России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Документ предусматривает подготовку и введение закона о управления и национальной безопасности, который установит иерархию стратегических и планировочных документов, касающихся национальной безопасности. С подписью президента теряет силу Стратегия национальной безопасности 2014 года.

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В документе описывается ситуация с безопасностью, угрозы и проблемы, а также желаемые действия. Стратегия затрагивает политические, военные, экономические, энергетические, социальные вопросы, также учитывает климатические риски.

Агрессивная политика России в стратегии определена как наибольшая угроза Польше.

Дуда после подписания заявил, что стратегия отражает прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет. По его словам, за последние 5 лет на территории страны появились войска НАТО, увеличилась численность армии и ее финансирования.

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Стратегия национальной безопасности является основным государственным документом по безопасности и обороны.

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Польша, Россия, РФ, Анджей Дуда.
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