Во Франции продолжает расти число жертв COVID-19

Новости мира:Всего в стране уже зафиксировали более 26,6 тысячи смертей от коронавируса.

Во Франции за сутки умерли 184 человека, больные коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

В настоящее время во Франции подтверждены 139519 случаев инфицирования коронавирусом; 26643 человека умерли; 2712 пациентов остаются в реанимации; 56724 человека выздоровели.

Как уточняет Министерство солидарности и здравоохранения, за минувшие сутки зафиксированы 184 летальных исхода; выявлены 456 новых инфицированных; госпитализированы 560 пациентов; 560 человек выздоровели.

Эти показатели свидетельствуют замедление темпов пандемии, отмечают в Министерстве.

Во Франции с 11 мая, согласно национальной стратегии, начался первый этап выхода из карантина.

В мире по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 4255954 случая заражения коронавирусом, из них 287332 летальных, выздоровели 1527496.