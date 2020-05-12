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Во Франции продолжает расти число жертв COVID-19

Во Франции продолжает расти число жертв COVID-19
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Всего в стране уже зафиксировали более 26,6 тысячи смертей от коронавируса.

Во Франции за сутки умерли 184 человека, больные коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

В настоящее время во Франции подтверждены 139519 случаев инфицирования коронавирусом; 26643 человека умерли; 2712 пациентов остаются в реанимации; 56724 человека выздоровели.

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Как уточняет Министерство солидарности и здравоохранения, за минувшие сутки зафиксированы 184 летальных исхода; выявлены 456 новых инфицированных; госпитализированы 560 пациентов; 560 человек выздоровели.

Эти показатели свидетельствуют замедление темпов пандемии, отмечают в Министерстве.

Во Франции с 11 мая, согласно национальной стратегии, начался первый этап выхода из карантина.

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В мире по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 4255954 случая заражения коронавирусом, из них 287332 летальных, выздоровели 1527496.

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Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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