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Число случаев COVID-19 в Польше продолжает расти

Число случаев COVID-19 в Польше продолжает расти
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом возросло до 16,5 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 16 561, из которых 827 человек умерли, а 6131 человек излечился.

Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом – 16561, умерли – 827 человек", - говорится в сообщении.

В общем, за последние полсуток в Польше зафиксировано 235 новых случаев заражения COVID-19, из которых больше всего - в Силезском воеводстве на юге РП (204). За это время подтверждено 16 смертей.

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В польских больницах находится 2571 зараженный коронавирусом, 96211 человек – на домашнем карантине, 17771 человек под эпидемиологическим надзором. В то же время информируется, что 6131 человек уже вылечился.

В то же время пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире TVP1 во вторник сообщил, что в среду будет проинформировано о введении очередного этапа снятия ограничений, наложенных в середине марта в связи с коронавирусом. В частности, речь идет об открытии парикмахерских и косметических салонов.

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Польша, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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