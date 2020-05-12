Число случаев COVID-19 в Польше продолжает расти

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом возросло до 16,5 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 16 561, из которых 827 человек умерли, а 6131 человек излечился.

Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом – 16561, умерли – 827 человек", - говорится в сообщении.

małopolskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 92-K, 90-K Wolica, 96-K, 90-K, 93-K Poznań, 74-K Starachowice, 67-K, 68-M Tarnowskie Góry, 82-K Racibórz, 71-M, 76-K Tychy, 51-K, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 12, 2020

В общем, за последние полсуток в Польше зафиксировано 235 новых случаев заражения COVID-19, из которых больше всего - в Силезском воеводстве на юге РП (204). За это время подтверждено 16 смертей.

В польских больницах находится 2571 зараженный коронавирусом, 96211 человек – на домашнем карантине, 17771 человек под эпидемиологическим надзором. В то же время информируется, что 6131 человек уже вылечился.

В то же время пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире TVP1 во вторник сообщил, что в среду будет проинформировано о введении очередного этапа снятия ограничений, наложенных в середине марта в связи с коронавирусом. В частности, речь идет об открытии парикмахерских и косметических салонов.